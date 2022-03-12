У нас загинуло десь 1300 військових, – Зеленський вперше назвав кількість наших загиблих бійців

Володимир Зеленський заявив, що орієнтовно 1300 українських захисників загинули за час війни. Зокрема, мовиться про загиблих з 24 лютого.

Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України 12 березня вперше назвав орієнтовну кількість українських військових, які віддали життя в боях за нашу незалежність. Тобто на 17 день війни, яку Росія почала проти України.

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Президент назвав орієнтовну кількість загиблих українських військових

Володимир Зеленський заявив, що ми не радіємо з кількості загиблих у війні.

У нас загинуло десь 1300 військових людей, а у Росії – понад 12 тисяч. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло,

– сказав Президент України.

Володимир Зеленський пояснив, що це не його бачення світу в цілому. Адже у росіян також є батьки, до того ж їх сюди обманом відправили.

Президент пригадав, що більшість російських солдатів у цілому нічого не знають, адже їм розказують про якийсь "фашизм".

Зокрема, Володимир Зеленський розповів, що окупанти вже в Україні розуміють, що саме вони поводяться як нацисти, блокують міста і не дають людям воду.

Президент пригадав, що така кількість загиблих – тому що правда на нашій стороні.

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