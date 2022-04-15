Населені пункти на Донеччині, які зайняв ворог, фактично стерті з лиця землі, – Кириленко
15 квітня 2022 , 09:28Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
Тимчасово окуповані населені пункти Донеччини фактично стерті з лиця землі. Кириленко каже, що їх можна назвати хіба територіями.
Наразі російські окупанти контролюють більшу частину Донецької області. Про це заявив голова місцевої ОВА Павло Кириленко 14 квітня.
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Населені пункти, які не контролюють Збройні сили України, вже важко так назвати. Вони фактично стерті з лиця землі, на жаль. Це вже території,
– каже Кириленко.
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