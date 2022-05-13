Населення готують до війни й оборони, – радник глави МВС про підпали в невизнаному Придністров'ї
Росія продовжує чинити нові провокації у невизнаному Придністров’ї. Сьогодні, 13 травня, стало відомо про 2 підпали – нафтобази та військкомату. Ймовірно, так агресорка хоче вплинути на місцевих.
Про це 24 каналу повідомив радник глави МВС Віктор Андрусів. Він припустив, для чого насправді Росія влаштовує в невизнаному Придністров'ї провокації.
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Готують місцеве населення
Думаю, що цілі російських провокацій в Придністров'ї спрямовані на місцевих жителів. Так населення готують до війни та оборони,
– заявив Андрусів.
На його думку, зараз в Придністров'ї Росія розглядає тільки оборонні дії. Саме тому там вже заблокували всі дороги з України бетонними блоками.
"Вважаю, якби вони хотіли наступати, то такого б не робили. Такі провокації мають на меті мобілізувати місцевих, щоб вони були готові оборонятися", – додав радник.
Фантазії Путіна
За його словами, Росії зараз пробити сухопутний шлях до невизнаного Придністров'я через Україну – це фантастика. Утім, такі наміри в них залишаються, оскільки ми багато разів переконувались, що Володимир Путін любить вірити у нездійсненні речі. Як, до прикладу, взяти Київ за 3 дні.
"Ніхто не може заборонити Путіну вірити в ці ілюзії. Зрештою, я навіть радий, що він плекає такі нісенітниці, оскільки це має погані наслідки для його стратегії у війні в Україні", – додав Андрусів.
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Ситуація в невизнаному Придністров'ї: останні новини
- Сьогодні, 13 травня, у Тирасполі зареєстрували 2 надзвичайні пригоди. У невизнаній республіці Придністров'я заявили, що там невідомі нібито намагалися підпалити нафтобазу та військкомат.
- Влада невизнаної квазіреспубліки так званої "ПМР" заявила, що невідомі, які намагалися влаштувати підпали, пересувались на авто з іноземними номерами. Утім, на яких саме не повідомили.
- Речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук зазначив, що Придністров'я залишається територією, звідки можна очікувати провокацій. Тож українське командування дало відповідні накази, аби посилити контроль в цьому напрямку.