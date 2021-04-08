Населення України за 5 років скоротися на майже мільйон, – МВФ

Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України до 2026 року. Так, у Фонді припустили, що населення скоротиться майже на мільйон осіб.
Джерело:МВФ
Такі дані зазначили у квітневому огляді МВФ "Перспективи світової економіки". Звіт опублікували 6 квітня.
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За інформацією Фонду населення України на кінець 2020 року становить 41 мільйонів 483 тисячі осіб.
Впродовж найближчих 6 років населення скорочуватиметься.
Яким буде населення України: прогноз
- На кінець 2021 року – 41 мільйон 317 тисяч осіб;
- 2022 року – 41 мільйон 152 тисячі;
- 2023 року – 40 мільйонів 987 тисяч;
- 2024 року – 40 мільйонів 823 тисячі;
- 2025 року – 40 мільйонів 660 тисяч;
- 2026 року – 40 мільйонів 497 тисяч.
Що відомо про перепис населення
- Востаннє перепис українців відбувся ще у 2001 році. Після того населення нашої країни не рахували.
- У кінці 2020 року Кабінет Міністрів призначив всеукраїнський перепис населення на 2023 рік. Його мали провести ще у 2020, однак через пандемію коронавірусу та карантин цього не стали робити.
- За словами, міністра Кабміну Олега Немчінова, у Держстаті просять виділити на це приблизно 7 мільярдів гривень.
Цікаво Яка реальна кількість населення України: відповідь демографині