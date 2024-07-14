До 2100 року населення України скоротиться до 15,3 мільйона людей, – ООН

В Україні впродовж останніх років знизилась кількість населення. В ООН спрогнозували, якою може бути ситуація до 2100 року.

У організації Об'єднаних Націй дійшли висновку, що населення України до 2100 року скорочуватиметься. Вони також окреслили темпи скорочення.

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Середня тривалість життя зростатиме

Відповідно до інформації ООН, на початок 2024 року в Україні було близько 37 мільйонів людей. Але до 2100 року населення країни скоротиться до 15,3 мільйона осіб.

Крім цього, у ООН прогнозують, що у 2084 році кількість людей у цьому столітті досягне максимуму, а саме – 10,3 мільярда осіб. Але до 2100 року кількість людей трохи зменшиться – до 10,2 мільярдів.

Водночас середня тривалість життя мала б поступово зростати. Зокрема, до кінця 21 століття вона мала б становити 81,7 року. Чоловіки в середньому житимуть трохи менше ніж 80 років, а жінки майже 84 роки.