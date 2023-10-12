У ГУР підтвердили взяття в полон розвідника під час спецоперації у Криму

Під час української операції в Криму окупанти взяли в полон нашого розвідника. У Головному управлінні розвідки розповіли, що не будуть озвучувати нові дані.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у ефірі телемарафону підтвердив взяття нашого спецпризначенця в полон. Мовиться про операцію, кадри з якої показали 4 жовтня, пише 24 Канал.

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Що відомо про полон українського розвідника

Нових даних ми оприлюднювати не будемо, але так, можемо підтвердити, що є втрати в тому числі є полонений,

– підтвердив Юсов.

Проте представник розвідки додав, що втрати неспівмірні з втратами противника.

"На превеликий жаль, але це реальність – деокупація українських територій пов'язана із жертовністю та жертвами наших оборонців і захисників. В даній ситуації мова йде про спецпризначенців. Ми можемо лише підтвердити, що Україна зробить усе можливе для того, щоб обов'язково кожен полонений захисник повернувся додому", – запевнив Андрій Юсов.

Представник розвідки пояснив, що над поверненням українців додому працює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та вся команда Сил безпеки та оборони.

Разом з тим Андрій Юсов запевнив, що Київ й далі робитиме все, щоб деокупувати наші території та повернути як землі, так і людей.

Що відомо про операцію розвідки в Криму: коротко