Наша армія – єдина гарантія виживання, – Зеленський не довіряє словам ворога

Президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що словам ворога довіряти не варто. Він зазначив, єдине, що нас може захистити – це українські збройні сили.

Про це глава держави сказав на вечірньому брифінгу 29 березня, повідомляє 24 канал. І наголосив, що зараз не варто втрачати пильності.

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"Ситуація не стала легшою. Масштаб викликів не зменшився. Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки й вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни", – зазначив Зеленський.

Тому, як він наголосив, що оборонних зусиль зменшувати зараз не збираються. Оскільки головне завдання станом на сьогодні – це оборона України.

Тому Збройні Сили України, наша розвідка, усі, хто долучився до оборони держави, – це на сьогодні єдина гарантія нашого виживання. Як народу. Як держави. Гарантія, яка працює,

– наголосив він.

Підстав довіряти росіянам немає

Глава держави наголосив, що ті сигнали, які лунають з переговорного майданчика, можна називати позитивними. Однак вони "не заглушають розриви російських снарядів".

"Звісно, ми бачимо всі ризики. Звісно, ми не бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників держави, яка продовжує воювати заради нашого знищення. Українці – не наївні люди", – наголосив він.

Річ у тім, що за ці 34 дні вторгнення, і за минулі 8 років війни на Донбасі усі вже навчилися, що довіряти можна лише конкретному результату та фактам. Зараз вони такі:

ворог досі на нашій території;

обстріли наших міст тривають;

Маріуполь заблокований;

ракетні та авіаційні удари не припиняються.

Безумовно, Україна налаштована на переговори і продовжуватиме переговорний процес. Тією мірою, якою це справді від нас залежить. Ми розраховуємо на результат,

– підкреслив Зеленський.

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