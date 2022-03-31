"Наша бригада конкретно обіср*лась": окупанти про втрати серед свого війська

Російська армія зазнає значних втрат у загарбницькій війні проти України. Це підтверджують і самі окупанти в розмовах зі своїми сім'ями.

Служба безпеки України опублікувала чергову перехоплену розмову окупанта із дружиною. Російський солдат визнає, що його бригада облажалася.

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Росіянин вважає своїх поплічників деб*лами

При цьому він прямо називає своїх поплічників деб*лами. І причина провалу росармії, за його словами, не лише в командуванні, а й у самих солдатах.

Наша бригада конкретно обіср*лася... Втрати є, поранених багато... Та тут вся армія тупа, деб*ли просто,

– бідкається російський загарбник.

Він визнає, що Збройні Сили України добре озброєні та мотивовані.

Ми тут нахр*н не потрібні... Ми не можемо виконувати завдання проти такого супротивника. Твої слова про те, що українські війська мають техніку – правда, блін. Так і є,

– розповідає дружині окупант.

Цей російський солдат принаймні усвідомлює, що йому тут не раді. І зараз він, схоже, дбає про власну шкуру. Тому часто спить в окопах, адже українські військові дають гідну відсіч непроханим "гостям".

"Тут жорстко, Вік, не те слово", – підсумовує розмову загарбник.

Перехоплена розмова окупанта із дружиною:

Важливо розуміти, що, як би не було приємно слухати ці "прозріння", не всі окупанти такі "свідомі". І, головне, вони точно не готові складати зброю. "Ворог ще тут, і хоче знищити нашу націю! Тому вихід в нас один – боротися до останнього", – наголошують в СБУ.

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