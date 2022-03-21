"Наша головна зброя": у Нацгвардії похвалилися песиком Байрактаром

Пес прибився до бійців Нацгвардії у перші дні війни, ті прийняли його в команду та назвали Байрактаром, адже це головна їх зброя.

Військові розповіли, що з тваринами легше перемагати ворога на війні. Пес першим вказує на небезпеку і сумлінно несе службу.

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Чому назвали Байрактар? Бо це наша головна зброя. Він перший "ловить фішку" і вказує нам на можливу небезпеку. Як і ми, несе службу цілодобово,

– розказали військові.

Та зауважили, що тварини на передовій – це не тільки такий собі антистрес, це ще й додаткові очі та вуха для бійців.

Не песиками єдиними! Українські захисники та їхні котики – чудова команда з порятунку світу. У мережі оприлюднили добірку героїв та їхніх "пухнастих талісманів".

Раніше у мережі поширили світлини пса Патрона, який служить у ДСНС. Разом із чернігівськими піротехніками він знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів.

Як Патрон несе службу: дивіться відео