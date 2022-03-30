Наша історія творилася на землі, на яку зараз летять бомби, – Зеленський до норвежців

Володимир Зеленський виступив перед норвезьким парламентом, згадавши чимало історичних моментів. Він нагадав, що на українській землі творилась спільна історія України та Норвегії.

Президент зазначив, що зараз же на територію України летять ворожі бомби. Він у такий спосіб закликав Норвегію продовжувати допомагати у протистоянні з Росією.

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Зеленський: Наша спільна історія Київської Русі

За словами Зеленського, шлях України та Норвегії такий, що держави завжди зустрічаються в історії у непрості, але визначальні моменти для Європи як і 1000 років тому, коли норвезькі вікінги були частими гостями в Києві й брали участь у формуванні першої київської держави.

Сьогодні на нашу землю й на наших людей летять російські бомби. На ту землю, де народилась і зростала українська княжна Єлизавета Ярославна – дружина норвезького короля Гаральда Суворого,

– наголосив він.

Президент підкреслив, що мовиться про сторінки "нашої спільної історії Київської Русі", яка творилась на українській землі, яку знову доводиться захищати.

"Ми знову спільно її захищаємо. Так було і 77 років тому, коли українці разом з іншим народом звільнили землю Європи від нацистських загарбників", – додав Зеленський.

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