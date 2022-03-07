Наша перевага – у згуртованості, у Росії ж є лише покірне "населення", – Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков наголосив на тому, що перевага України в її згуртованості. Натомість Росія може похизуватися хіба покірним "населенням".

На цьому він наголосив у своєму черговому зведенні. Крім того, Олексій Резніков зазначив, що ворог виснажується та продовжує нести неабияких втрат.

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Перевага українців у нашій згуртованості

Міністр оборони підкреслив, що наша найбільша перевага над ворогом полягає у згуртованості українського суспільства.

У Росії не розуміють, що таке самоорганізація і що таке справжня довіра між владою і Громадянами. Вони десятиліттями знищували свободу і гідність людей, щоб отримати покірне населення,

– наголосив Резніков.

І хоч їх більше кількісно, та й на морі та у повітрі окупанти переважають, міністр переконаний, що це явище тимчасове.

В Українського народу зовсім інша внутрішня мотивація. На порядок вища стійкість. На землі ми це вже довели,

– додав він.

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