Наша підтримка України непохитна, – Остін не сумнівається, що Росія почала війну на Донбасі

В Україні з офіційним візитом перебуває міністр оборони США Ллойд Остін. Він запевнив, що Вашингтон продовжує підтримувати Київ та засуджує дії Росії, яка розпочала війну на Донбасі та перешкоджає мирному врегулюванню конфлікту.

Відповідні заяви про підтримку України та агресію Кремля під час спільного з Андрієм Тараном брифінгу в Києві заявив глава американського Пентагону Ллойд Остін.

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США підтримували Україну та продовжать це робити

Глава Міноборони США зазначив, що Вашингтон зміцнюватиме стратегічне партнерство з Києвом у сфері оборони. Він нагадав, що Джо Байден під час візиту у США Володимира Зеленського вкотре підтвердив підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Ми засуджуємо окупацію Криму та закликаємо Росію припинити війну на Сході України та дестабілізацію на Чорному морі,

– наголосив Остін.

Він також виступив з вимогою, аби Росія припинила кібератаки як щодо США, так і щодо їхніх партнерів.

Глава Пентагону вшанував українських воїнів

Також американський міністр розповів, що вранці 18 жовтня відвідав меморіальний комплекс, де вшанував українських військових, які загинули на Донбасі.

Він додав, що від 2014 року США виділили для Збройних сил України понад 2,5 мільярда доларів. Військова підтримка продовжуватиметься й надалі.

Крім того, Остін запевнив, що його країна працюватиме над зміцненням партнерства з Україною у Чорноморському регіоні. Це необхідно, аби разом протидіяти агресії Росії.

Росія розпочала війну та блокує її завершення

Винуватцем збройного конфлікту на Донбасі, не сумнівається очільник Пентагону, є Росія, яка почала проявляти агресію.

Давайте чітко говорити, що Росія почала цю війну, і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України,

– заявив Остін.

Він уточнив, що США робитимуть все можливе, щоб підтримати Україну.

У відповідь міністр оборони України Андрій Таран зазначив, що сподівається, що США допомагатимуть стримувати Росію від подальшої агресії. Для цього є різні засоби впливу – дипломатичні, воєнні.