Не лише для надбавки: аналітик "Чесно" пояснив, нащо Киві кандидатська

Науковий ступінь кандидатської дисертації Іллі Киви ще мають затвердити. Якщо це станеться, одіозний нардеп матиме певні переваги.

Парламентський аналітик руху "Чесно" Олександр Саліженко у програмі "Між іншим" відповів, для чого насправді Киві кандидатська робота. Він вважає, за цим не обов'язково може стояти щось раціональне.

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Аналітик наголосив, що про справжні причини ми можемо лише здогадуватись – вони можуть бути психологічними чи соціальними.

Депутатська надбавка

За його словами, у фракції ОПЗЖ із 44 депутатів – 12 мають звання кандидата наук. Зокрема, і Віктор Медведчук.

Як пояснив аналітик, одним із раціональних чинників може бути грошова надбавка, яку депутат отримує після того, як йому присвоюють кандидата наук. Вона становиться 15% від депутатського окладу.

Якщо Кива таки отримає це звання, до кінця каденції сума становитиме понад 100 тисяч гривень надбавки за мінімальним окладом, хоча це й не дуже серйозні гроші для депутата,

– зазначив Саліженко.

Утім залишається головне питання – чи пройде Кива остаточну процедуру. Можливо, щось станеться й цього не відбудеться, сподівається аналітик.

Додаткова можливість потрапити в різні комісії

Ще один чинник, який назвав аналітик – наукове звання буде одним із додаткових плюсів при поданні у якусь комісію, скажімо ВРП – Вищу раду правосуддя, яка відбирає суддів. Це можуть бути і інші важливі структури.

"Він (Кива – 24 канал) може мати можливість відбирати потрібних посадовців, – наголосив Саліженко.

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