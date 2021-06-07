Нащо нам щось домальовувати, – Кремль відреагував на нову форму збірної України з футболу

У Кремлі вже відреагували на нову форму, в якій українська збірна виступатиме на майбутньому чемпіонаті Європи. Сказали, що регулювати всі аспекти має УЄФА.

Можлива зустріч команд Росії та України в плей-офф чемпіонату Європи з футболу не спричинить напругу. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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"Спорт є спорт. Нам потрібно бути вище того, щоб розпалювати якусь ненависть між росіянами і українцями", – сказав Пєсков.

Реакція Кремля на форму

За словами Пєскова, він не знає, чи російська сторона направляла запит через форму в УЄФА. При цьому чиновник різко прокоментував форму. Його запитали, чи збирається Росія наносити будь-яку символіку на свою форму.

Навіщо нам намалювати? У нас все є,

– сказав Пєсков.

Що цьому передувало

Головним елементом дизайну нової форми стала карта України. Також на футболці розмістили гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".

Українцям сподобався новий дизайн форми для збірної. Однак росіян роздратувало ще одне нагадування про те, що Крим – це Україна. У Росії стверджували нібито про "політичну провокацію".