Нащо нам щось домальовувати, – Кремль відреагував на нову форму збірної України з футболу

У Кремлі вже відреагували на нову форму, в якій українська збірна виступатиме на майбутньому чемпіонаті Європи. Сказали, що регулювати всі аспекти має УЄФА.
Можлива зустріч команд Росії та України в плей-офф чемпіонату Європи з футболу не спричинить напругу. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
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"Спорт є спорт. Нам потрібно бути вище того, щоб розпалювати якусь ненависть між росіянами і українцями", – сказав Пєсков.
Реакція Кремля на форму
За словами Пєскова, він не знає, чи російська сторона направляла запит через форму в УЄФА. При цьому чиновник різко прокоментував форму. Його запитали, чи збирається Росія наносити будь-яку символіку на свою форму.
Навіщо нам намалювати? У нас все є,
– сказав Пєсков.
Що цьому передувало
- Головним елементом дизайну нової форми стала карта України. Також на футболці розмістили гасла "Слава Україні!" та "Героям слава!".
- Українцям сподобався новий дизайн форми для збірної. Однак росіян роздратувало ще одне нагадування про те, що Крим – це Україна. У Росії стверджували нібито про "політичну провокацію".