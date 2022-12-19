Клянуться, що "ламати" Лукашенка не буде: у Кремлі пояснили мету візиту Путіна в Білорусь

Російський диктатор Владімір Путан 19 грудня прибув в Мінськ. Там він має зустрітися з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Владімір Путін вже прибув до Білорусі. У росЗМІ назвали свою версію, чому російський диктатор вирішив навідатися до Лукашенка.

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Нащо Путін прибув до Мінська

Російський диктатор приїхав до Білорусі уперше з червня 2019 року. Під час попереднього візиту до Мінська Путін відвідав змагання з боксу та спортивної гімнастики у рамках II Європейських ігор.

У Кремлі стверджують, що Путін прилетів до Мінська, щоб обговорити "нові цілі та завдання союзного угруповання військ".

Зокрема, про це 19 грудня заявив речник Кремля Дмитро Пєсков. "Нові цілі та завдання союзного угруповання військ Росії та Білорусі обговорюються лідерами в поточному режимі", – сказав Пєсков.

При цьому речник Кремля стверджує, що розмови про те, що Путін їде до Мінська розв'язувати питання про участь Білорусі у війні проти України, є "дурними та безпідставними".

"Програма" зустрічі

Як пишуть білоруські ЗМІ "програма переговорів Лукашенка та Путіна має бути насиченою". Також зазначають, що сторони детально обговорять весь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції.

Потім диктатори продовжать переговори у форматі віч-на-віч, після чого, як очікується, зроблять заяви і дадуть відповіді на запитання журналістів.

Путін прибув в Мінськ, щоб тиснути на Білорусь