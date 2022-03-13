Для українських енергетиків вдалося встановити коридор по лінії ЧС – Лісова. Завдяки цьому вони змогли виконати необхідні ремонтні роботи на атомній станції.

І у такий спосіб відвернути можливу ядерну катастрофу. Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

Наразі катастрофи на ЧС вдалося уникнути

Перша віцепрем'єрка українського уряду Ірина Верещук у зверненні 13 березня подякувала українським енергетикам, для яких зробили коридор по лінії Чорнобильська АЕС – Лісова.

Три дні тривали ремонтні роботи. Наші енергетики з "Укренерго" та "Енергоатому" змогли відвернути, ризикуючи власними життями, можливу ядерну катастрофу, яка загрожувала всій Європі,

– розповіла міністерка.

Також глава Мінреінтеграції звернулася до міжнародних партнерів України – ООН, МАГАТЕ, ОБСЄ, Єврокомісії та інших.

"Ви повинні захистити ядерні обєкти. Зараз вкрай важливо змусити російського окупанта залишити українські АЕС, та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо обєктів ядерної енергетики", – наголосила Ірина Верещук.

Нагадаємо:

Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС та навіть спробували оголосити її власністю "Росатому".

Також загарбники контролюють Чорнобильську АЕС. Кілька днів тому станція навіть зазнала знеструмлення.

Звернення Ірини Верещук вечора 13 березня: дивіться повне відео