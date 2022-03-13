Наші енергетики наразі відвернули ризик ядерної катастрофи, – Верещук
Для українських енергетиків вдалося встановити коридор по лінії ЧС – Лісова. Завдяки цьому вони змогли виконати необхідні ремонтні роботи на атомній станції.
І у такий спосіб відвернути можливу ядерну катастрофу. Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
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Наразі катастрофи на ЧС вдалося уникнути
Перша віцепрем'єрка українського уряду Ірина Верещук у зверненні 13 березня подякувала українським енергетикам, для яких зробили коридор по лінії Чорнобильська АЕС – Лісова.
Три дні тривали ремонтні роботи. Наші енергетики з "Укренерго" та "Енергоатому" змогли відвернути, ризикуючи власними життями, можливу ядерну катастрофу, яка загрожувала всій Європі,
– розповіла міністерка.
Також глава Мінреінтеграції звернулася до міжнародних партнерів України – ООН, МАГАТЕ, ОБСЄ, Єврокомісії та інших.
"Ви повинні захистити ядерні обєкти. Зараз вкрай важливо змусити російського окупанта залишити українські АЕС, та встановити 30-кілометрову демілітаризовану зону навколо обєктів ядерної енергетики", – наголосила Ірина Верещук.
Нагадаємо:
- Російські окупанти захопили Запорізьку АЕС та навіть спробували оголосити її власністю "Росатому".
- Також загарбники контролюють Чорнобильську АЕС. Кілька днів тому станція навіть зазнала знеструмлення.
Звернення Ірини Верещук вечора 13 березня: дивіться повне відео