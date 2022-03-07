Наші люди захищають себе без зброї, – Зеленський

Володимир Зеленський звернувся до українців 7 березня. Президент наголосив – перемога України точно буде, силою духа, нашої армії та дипломатії.

Володимир Зеленський сказав, що на Півдні розгорнувся такий національний рух, потужний прояв українськості, який там на вулицях і площах ми ще ніколи не бачили. Для Росії такий опір українців – страшний сон. Вони забули, що ми не боїмося танків, літаків та кулеметів.

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"Погляньте сьогодні на нашу країну – Чаплинка, Мелітополь, Токмак, Новотроїцьке, Херсон, Старобільськ – всюди люди захищали себе, хоч у них і немає там зброї", – сказав Президент України.

Він додав, що це наші люди і тому зброя у них є – хоробрість, гідність, а отже і здатність вийти та сказати "Я тут, це моє і я не віддам своє місто, свою громаду, свою Україну".

Кожен українець та українка, які вчора, сьогодні та завтра протестуватимуть проти окупантів – герої,

– наголосив Володимир Зеленський.

"Той, хто повторюва "мы один народ" – точно не розраховував на таку потужну реакцію", – зазначив Президент України.

Звернення Володимира Зеленського 7 березня: дивіться відео

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