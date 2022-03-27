Наші міста горять, але наші серця палають рішучістю, – Олена Зеленська на марафоні Save Ukraine

Олена Зеленська під час марафону Save Ukraine звернулася до світу від імені українців. Перша леді подякувала усім, хто відіграв важливу роль у майбутній перемозі України.

Зеленська розповіла, як місяць і три дні тому українці прокинулися від вибухів. До їхніх домівок прийшла війна. Однак коли агресор напав на Україну, їй на допомогу відгукнулися друзі, повідомляє 24 канал.

Зауважте У нас був один вибір: боротися і вижити, – Зеленський на марафоні Save Ukraine

Перша леді подякувала кожному, хто розповідає правду про війну в Україні.

Зеленська заявила, що хоче підтримати усіх матерів та жінок України. Вони борються за цінності, які є важливими для кожного.

Перша леді подякувала за гуманітарну та фінансову допомогу. Україна цього ніколи не забуде. Зеленська наголосила, що вдячна кожному, хто відіграв важливу роль у майбутній перемозі України. Вона обов'язково настане.

Зеленська написала лист до світу

Також під час марафону Save Ukraine зачитали лист першої леді України до світу. Зеленська звернулася від імені Києва – європейської столиці, мільйонного міста, яке обстрілюють ракетами.

Перша леді наголосила, що хоче звернутися від імені Харкова, Чернігова, Маріуполя. Цивільні люди хочуть прихистку, але ворог не дає організувати гуманітарні коридори.

Наші міста горять, але наші серця палають рішучістю. Я хочу подякувати кожному з вас. Дякуємо за те, що нас обійняли,

– заявила Зеленська.

Перша леді заявила, що коли повернеться мир, усі зберуться разом, обіймуться та подякують одне одному за те, чого вдалося разом домогтися.

Зеленська наголосила, як сильно хоче допомогти дітям. Тепер українські малюки не можуть спати через обстріли. А батьки не можуть звикнути, що їхні діти засинають під такі страшні звуки.

Перша леді заявила, що благає світ не звикати до війни. Бо вона стукає у двері й вичікує, доки їй відчинять. Зеленська закликала світ стояти пліч-о-пліч з Україною на боці людяності, правди та перемоги.

Також перша леді звернулася до українців. Вона закликала народ боротися: зброєю чи працею. Істина перемагає.

Важливо – Нічне звернення Зеленського за 26 березня: дивіться відео