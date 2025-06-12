Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що українські підрозділи в Сумській області поступово відштовхують російських окупантів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського ввечері 12 червня.

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Зеленський прокоментував ситуацію на фронті

Володимир Зеленський повідомив, що він заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона стосувалася ситуації на фронті й передусім Покровського напрямку, Курської операції та прикордоння Сумщини.

Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу,

– заявив президент.

Також глава держави заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова: вони обговорили "певні деталі" всієї перемовної активності.

Ще однією темою стало питання фінансування нашого захисту та оборонного виробництва в Україні.

Ми кожного дня в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпеченні оборони – на всьому, що дає захист нашій державі, нашим людям тут і зараз і довгостроково,

– підкреслив Володимир Зеленський.