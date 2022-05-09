"Наші ППО непогано спрацювали": в ОВА розповіли деталі обстрілу Одещини 9 травня

На жаль, останнім часом росіяни традиційно завдають ракетних ударів по Одеській області. Остання доба, 8 травня, не виключення.

Про це 24 каналу розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він наголосив, що ці дні Одеса перебуває в особливій зоні ризику й можуть частіше траплятись атаки росіян.

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Це саме стосується інших регіонів України. Прогнозували, що можливо ці удари завдаватимуть з території тимчасово окупованого півострова Крим або з акваторії Чорного моря. Також ворог уже залучає й стратегічну авіацію.

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"В Одесі учора вночі пролунав сигнал повітряної тривоги. Непогано спрацювали наші сили протиповітряної оборони. А вже зранку прилетіли 4 ракети саме з тимчасово окупованого Криму в Одеську область", – наголосив Братчук.

Він зазначив, що наразі усю іншу інформацію, що того, де прилетіло, ще уточнюють. Однак він зміг розповісти, що вранці також непогано спрацювали наші оборонці й декілька ракет збили.

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В Одеській області за день, 8 травня, відбулося декілька ракетних атак. Росіяни переважно залучали до цього авіацію.

Так, станом на вечір того дня російські окупанти випустили по Одещині 9 ракет.

Українські оборонці добре спрацювати – їм вдалося знищити 6 з них силами протиповітряної оборони.

Однак ворожі ракети таки влучили ракет по області, зокрема в Арцизькій громаді. Росіяни пошкодили електропідстанцію та газогін, зруйнували кілька приватних будинків та пошкодили зони відпочинку у самому місті Одеса. Після цього у місті зникло світло та водопостачання. Також після вибуху перестав працювати один з операторів мобільного зв'язку.

Крім цього, внаслідок атаки ворога 7 травня постраждали 252 квартири. У багатьох повибивало вікна, тож комунальники затягують віконні отвори плівкою та вже витратили 1800 квадратних метрів плівки.

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