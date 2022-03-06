Наші ракети у відповідь не падають на цивільні об'єкти Росії або Білорусі, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у новому відеозверненні наголосив, що, попри цинічні атаки окупантів, Україна зберігає людяність.

За словами Зеленського, свідчення російських полонених доводять: держава-агресорка свідомо готувала жорстоке вторгнення в Україну. Чимало українських міст уже зіткнулися зі звірствами загарбників, які обстрілюють житлові сектори, нападають на мирних жителів та блокують "зелені коридори".

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Та навіть така жорстокість з боку Росії та Білорусі, які порушують усі правила війни, не здатна вбити людяність українців.

Попри все, ми поводимося з полоненими в рамках Женевської конвенції. Попри все, наші ракети у відповідь не падають на цивільні об'єкти Росії або Білорусі. Звідки на нашу територію щодня йдуть ракети. Йдуть колони техніки. Летить авіація. Проти мирних людей. Проти мирних міст,

– наголосив Зеленський.

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