Наші успіхи надзвичайні, не маємо права знижувати інтенсивність, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський учергове звернувся до українців. Він відзначив неймовірні успіхи в боротьбі з окупантами.

Водночас Зеленський наголосив, що не треба втрачати інтенсивності та надії. Адже від цього залежить перемога, передає 24 канал.

До теми Це вітчизняна війна, зараз треба виконувати свою роботу на 100%, – Зеленський

Ми маємо надзвичайні успіхи. Те, як увесь український народ чинить спротив цим загарбникам вже увійшло в історію. Але ми не маємо права знижувати інтенсивність оборони як би нам складно не було. Не маємо права зменшувати енергію свого спротиву,

– запевнив президент.

Зеленський був максимально відвертим і не приховував, що ворог заводить на нашу територію нові й нові колони. Окупанти повсюди шукають для себе бійців.

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