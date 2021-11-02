Наші вимоги не виконали, – Ердоган пояснив, чому не відвідав кліматичний саміт у Глазго

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган відмовився від рішення взяти участь у конференції ООН з питань зміни клімату COP26. Він пояснив, що не поїхав у Глазго, оскільки це питання безпеки та репутації Туреччини.

За словами Ердогана, країна висунула стандарти протоколу безпеки організаторам кліматичного саміту Організації Об'єднаних Націй. Ці стандарти є типовими для Туреччини та лідерів інших країн під час міжнародних візитів.

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"Наші вимоги не задовольнили, тож ми відмовилися від поїздки до Глазго", – заявив Ердоган.

Безпекові протоколи для Ердогана

Президент Туреччини наголосив, що делегацію в останній момент перед поїздкою поставили перед фактом, що стандарти неможливо забезпечити. Мовляв, їх можуть надати лише у виняткових випадках іншій країні.

Це не відповідає дипломатичним традиціям. Ми не змогли це прийняти,

– зазначив Ердоган.

Турецькі дипломати продовжили перемовини та наполягали на дотриманні протоколу. Зрештою ситуацією зацікавився прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, який підкреслив, що труднощі створює шотландська сторона.

"Ми відповідальні за захист репутації нашої нації й не дозволимо зашкодити гідності та честі нашої країни", – акцентував Ердоган.

Кліматичний саміт у Глазго: що відомо

Конференція ООН з питань зміни клімату COP26 розпочалася у неділю, 31 жовтня 2021 року в шотландському місті Глазго.

У заході беруть участь представники України та Росії. Останні влаштували суперечку з українцями щодо окупованого Криму.

Президент України Володимир Зеленський у Глазго поспілкувався з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані щодо двосторонньої торгівлі та військово-технічного співробітництва між країнами.

Турецький парламент у жовтні 2021 року ратифікував Паризьку кліматичну угоду. Попри те, що країна однією з перших підписала документ у 2016 році, ратифікувала останньою зі списку "Великої двадцятки".