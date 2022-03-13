Наші вимоги – закінчення війни та виведення російських військ, – Подоляк про перемовини
Джерело:твітер Михайла Подоляка
В Офісі Президента кажуть, що представники Росії вже не говорять на перемовинах ультимативно. Умови України – це закінчення війни та виведення російських військ.
Як пояснив Подоляк у зверненні, російська сторона почала принаймні дослухатись до української. Радник голови ОП каже, що бачить ознаки діалогу.
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Україна не поступиться своїми позиціями
Україна не поступиться своїми позиціями. Наші вимоги – закінчення війни та виведення російських військ,
– зазначив Подоляк.
Російська делегація тепер уважніше ставиться до позиції України через її здатність себе захистити. Позиції Києва – дуже жорсткі і вони завжди – на столі. За словами Подоляка, Росія вже розуміє, у яких позиціях Україна не поступиться.
На думку радника голови ОП, на якісь конкретні результати можна буде розраховувати вже через лічені дні.
Що сказав Подоляк про перемовини: дивіться відео