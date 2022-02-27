Наші військові воюють не за гроші, а за "сьогодні" та "завтра", – Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що українські військові неймовірно мотивовані. Адже вони воюють не за гроші, а за сьогодні та завтра.

Водночас ЗСУ дуже жорстко відповідають за те, що було вчора. Про це глава держави повідомив під час свого звернення ввечері 27 лютого, інформує 24 канал.

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Ми маємо розуміти, що сьогодні це – найважливіша робота. Бути військовим, захищати країну. І тому я дуже хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу,

– сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що держава платитиме нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по 100 тисяч гривень на місяць.

"Не для того, щоб нам сказали: "Дякую". А для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна", – додав глава держави.

Зеленський записав звернення до українців: дивіться відео