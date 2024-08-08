Іноземці-легіонери ГУР показали бойову роботу на Сумському напрямку

Наші військові дають ворогу відсіч на всіх напрямах фронту. Зокрема, показали, як працюють іноземні військові в ГУР.

Іноземці-легіонери Головного управління розвідки Міноборони завдають ударів окупантам на Сумському напрямку. У мережі поширили відео із наслідками їхньої роботи.

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Воїни використовують дрони

На кадрах можна побачити успішну роботу легіонерів воєнної розвідки. У повідомленні пояснили, що вони за допомогою FPV-дронів атакують окупаційні війська.

Позиції російських загарбників часто не переживають зустрічей із нашими безпілотниками. наші воїни майстерно застосовують дрони, щоб нищити ворога.

Українські військові уражають позиції росіян: дивіться відео

Сумська область межує із трьома областями Росії, однак зараз нас найбільше цікавить Курська область. Там стався прорив кордону та тривають важкі бої.