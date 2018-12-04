Наші партнери в США і Британії підтримують Азовський пакет санкцій проти РФ, – Наливайченко

Лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко повідомив, що разом з міжнародними партнерами активно добивається розблокування Росією українських портів і Азовського моря.

При цьому він заявив, що в США і у Великій Британії серйозно розглядають питання щодо посилення санкцій стосовно Російської Федерації за агресивну поведінку в Азовському морі.

Політик наголосив, що запропонований ним Азовський пакет санкцій має стати одним з найжорсткіших і найдієвіших важелів тиску на Російську Федерацію не лише задля звільнення захоплених українських моряків і суден, але й для відновлення територіальної цілісності України.

Він нагадав, що ключовими елементами Азовського пакету Наливайченка є жорстке обмеження будь-якої взаємодії з РФ, припинення конвертації рубля, запровадження візового режиму, виведення російських власників із стратегічних сфер економіки України. Поряд з цими кроками, пакет передбачає і консолідовані міжнародні санкції стосовно російського торговельного, риболовецького, науково-дослідницького і пасажирського флоту.

За словами Наливайченка, розширення санкцій проти агресора може відбутися у формі обмеження пропуску до портів та пересування російських суден у водах інших держав. Лідер Руху "Справедливість" повідомив, що в даний час відбуваються активні консультації між США та їхніми європейськими партнерами в ЄС і НАТО.

"Наші американські партнери працюють над забезпеченням активної і консолідованої позиції європейських держав у цьому питанні", – додав Наливайченко.

Нагадаємо, 29 листопада 2018 р., Валентин Наливайченко запропонував прийняти Азовський пакет санкцій стосовно Російської Федерації у відповідь на її агресивні дії.