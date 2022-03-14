У наших переговорників є чітке завдання зробити зустріч президентів, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вже традиційно підсумував ще один день війни у зверненні. Він наголосив: щоденно у відеоформаті говорять представники делегацій.

За його словами, наші переговорники мають точне та зрозуміле завдання. Воно полягає в тому, щоб зробити зустріч президентів, передає 24 канал.

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Наша делегація має чітке завдання – зробити все, щоб відбулася зустріч президентів двох країн. Зустріч, яку, я впевнений, очікують люди. Зрозуміло, що це складний, але потрібний шлях,

– сказав Зеленський.

Президент наголосив, що наша мета, щоб у цій боротьбі, у цій переговорній складній роботі Україна отримала необхідний результат для нас, миру та безпеки.

"Ми повинні мати гарантії нормальні і дієві. Не як за Будапештом і не як у нашому небі. А такі, щоб українці могли сказати: ось це працює, ось це гарантії. Говорити потрібно, – наголосив глава держави.

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