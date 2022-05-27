"У наших школах – запах згарища": Гайдай показав моторошні фото у день останнього дзвоника

Сьогодні, 27 травня, в українських школах мав відбутися останній дзвоник. Втім, зробили це вдалося не у всіх областях.

Зокрема, мовиться про Луганську область, яка продовжує перебувати під постійними обстрілами російських окупантів. Ворог цинічно нищить все, що трапляється йому на шляху. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай опублікував кадри того, як виглядають школи Луганщини після атак росіян.

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Гайдай показав моторошні фото шкіл Луганщини

За його словами, українські діти в Луганській області сьогодні замість останнього дзвоника чують ворожі обстріли. У школярів не було традиційного свята.

Ті школярі, яких батьки забрали в безпеку – змогли почути останній дзвоник онлайн. Ті діти, які досі залишаються в бомбосховищах області – слухали канонаду. Діти на окупованих територіях сьогодні не змогли сказати українською – до зустрічі у вересні!

– підкреслив він.

Очільник Луганської ОВА додав, що наші діти втрачають свої шкільні роки, коли мали б лише отримувати знання та готуватися до дорослого життя. Натомість діти вже зараз стали дорослими, адже у них вкрали дитинство.

Наші школи – це пусті цегляні коробки, через розбиті вікна дме вітер, запах згарища, замість парт – лише металеві основи… на вцілілих дошках застигло 23 лютого,

– з сумом написав Гайдай.

Наоостанок підкреслив, що все відновлять і повернуть дітям дитинство.

Зруйновані школи Луганської області / Фото з фейсбуку Сергія Гайдая

Ситуація в Луганській області: останні новини

Російські військові продовжують нещадно обстрілювати Луганську область. Лише за добу 26 травня окупанти 12 разів атакували регіон. А в Сєвєродонецьку місцеві не чули тиші більше, ніж пів години, бо окупанти завдають ударів по ньому безперервно.

Від російських обстрілів за добу загинули 4 мешканці старих районів Сєвєродонецька. Двоє з них – одночасно біля багатоповерхівки.

Водночас воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили ще одну партію російських окупантів. Ті мали намір обстрілювати території під Сєвєродонецьком, але зазнали поразки.

При цьому, за словами депутата Федора Веніславського, зараз точиться боротьба за останні райони Луганщини. Він зауважив, що поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська загроза є великою, бо загарбники взяли українських захисників у напівкільце. Втім, додав, що українське військове командування розглядатиме різні плани порятунку життя наших захисників.

До слова, у ранковому зведенні Генштабу від 27 травня назвали напрямки, де зараз ведуться найскладніші протистояння. Серед них – Бахмутський і Лиманський. Окупанти намагаються закріпити на цих напрямках свої успіхи.

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