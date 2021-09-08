Насичувався духовно, формувався морально, – Кива про місце складання іспиту на адвоката

Проросійський нардеп Ілля Кива, підтвердив, що склав іспит на право займатися адвокатською діяльністю. Представник "Опозиційної платформи – За життя" додав, що робив це в Закарпатській області, оскільки "поєднував корисне з приємним".

Скандальний Кива прокоментував складання іспиту на адвоката та розповів, чому це відбувалося на Закарпатті.

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Кива про місце складання іспиту на адвоката

На запитання журналістів про місце іспиту Кива відповів, що йому 44 роки й він сам може визначити, де складати іспит.

Чому на Закарпатті? Тому що Закарпаття – це край вічно красивої природи, і я поєднував корисне з приємним,

– заявив нардеп.

Далі Кива додав, що там він "насичувався духовно та формувався морально".

Він також здивувався, чому щодо цього виник такий ажіотаж. "У мене як мінімум 2 вищі освіти, одну з яких я закінчив з червоним дипломом", – заявив він.

Проросійський політик додав, що адвокатура для нього – це "частина історії, яку хотів для себе опанувати". Він також зазначив, що представникам нинішньої влади скоро потрібні будуть адвокати, оскільки економічна ситуація і життя людей сильно погіршується.

Скандальний Кива склав іспит на адвоката: що відомо