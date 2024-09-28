Насилля над дітьми в одному з центрів Львівщини: поліція почала перевірку

Поліція в рамках кримінального провадження перевіряє інформацію про насильницькі дії щодо вихованців навчально-реабілітаційного центру на Львівщині

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України. Цікаво, що там заперечили заяву Лубінця стосовно відсутності реакції правоохоронців на попередні скарги щодо цього навчально-реабілітаційного закладу.

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Поліція почала перевірку щодо насилання над дітьми

Напередодні, 27 вересня, до поліції звернулась представниця Уповноваженого Верховної ради України з прав дитини з заявою про те, що працівники одного з навчально-реабілітаційних центрів у Львівській області вчиняють насильство щодо малолітніх та неповнолітніх вихованців закладу.

Зазначається, що у вказаний центр негайно виїхали слідчі, ювенальні правоохоронці та співробітники інших служб поліції Львівської області. Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за статтею про сексуальне насильство.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до семи років.

Кількох вихованців центру вже переселили в інші заклади, також правоохоронці зробили подання щодо відсторонення від виконання службових обов’язків керівника закладу,

– зазначили у поліції.

Там також додали, що інформація про відсутність реагування поліцією на заяви й повідомлення протягом пів року, як про це повідомив Лубінець, не відповідає дійсності. Зазначається, що звернень про протиправні дії, вчинені щодо вихованців вказаного навчально-реабілітаційного центру, у 2024 році до поліції не було.

Однак у 2023 році була проведена перевірка за зверненням представника громадської організації щодо незаконних дій керівництва закладу. Під час перевірки була створена комісія за участі представників департаменту освіти й науки ЛОДА та інших представників, але описані у зверненні факти свого підтвердження не знайшли.

Нагадаємо, Лубінець повідомив, що у межах моніторингового візиту відвідали заклад, де директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.

Він зазначив, що останні пів року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Нацполіції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження.