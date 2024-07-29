Наскільки швидким має бути ваш інтернет? Ми допоможемо вам дізнатися

При виборі тарифу на інтернет може бути складно визначити, яка саме швидкість вам потрібна, оскільки це значною мірою залежить від того, що саме ви збираєтеся робити в Інтернеті. Для цього слід згрупувати те, що ви зазвичай робите в інтернеті та порівняти з тим, які для цього потрібні швидкості.

Редакція 24 Каналу поділила різні види занять в розділи та підрахувала, яка мінімальна швидкість інтернету потрібна для того, щоб комфортно робити ті чи інші речі.

Важливо Що робити, якщо ваш смартфон "не ловить" мережу

Ігри, творчість і високоякісне потокове відео

Для вимогливих завдань, таких як ігри, творчість і потокове передавання даних у форматі 4K, потрібна вища швидкість інтернету, щоб уникнути затримок і буферизації. Рекомендується мінімум 100 Мбіт/с, а краще більше.

Серфінг в інтернеті та соцмережі

тест швидкості з'єднання від Ookla покаже, яка насправді швидкість інтернету у вас є. Буває, що через недоліки на стороні провайдера фактична швидкість інтернету може бути нижчою ніж обіцяна у тарифі.

Для перегляду сторінок в Інтернеті та соціальних мереж достатньо меншої швидкості ніж 100 Мбіт/с. У більшості випадків вам буде достатньо 10-20 Мб/с. Але, якщо ви плануєте переглядати багато відео, то краще, щоб швидкість з'єднання була вищою.

Робота з дому

Швидкість з'єднання через Wi-Fi може бути нижчою, ніж під час з'єднання через кабель на пряму.

Робота з дому вимагає стабільного з'єднання та надійної швидкості інтернету для обробки відеодзвінків та передачі великих файлів. Рекомендується мінімум 100 Мбіт/с, особливо якщо кілька людей у вашій сім'ї працюють віддалено і одночасно.

Перегляд фільмів онлайн та стрімінг ігор

Також швидкість інтернет з'єднання може залежати від роутера та кількості підключених до нього пристроїв.

Для регулярного потокового мовлення на таких платформах, як Netflix або Disney+, зазвичай достатньо швидкості 50 Мбіт/с. Однак рекомендуємо розраховувати на вищу швидкість, якщо ви плануєте проводити трансляції, або переглядати контент з кількох пристроїв одночасно.

Що робити, якщо швидкість інтернету замала?

Якщо швидкість передачі даних нижча за очікувану, спробуйте виконати такі дії:

Відключіть і знову підключіть ноутбук або комп'ютер до мережі, щоб вирішити тимчасові проблеми.

Спробуйте підключити кабель інтернету напряму до комп'ютера. Це допоможе виявити проблему з роутером.

В налаштуваннях роутера надайте пріоритет одному пристрою, якщо висока швидкість з'єднання для нього критично важлива.

Перевірте тарифний план провайдера, можливо швидкість з'єднання відрізняється від очікуваної.

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Може виявитися так, що ваш роутер вже давно пора міняти і проблема саме в ньому. Щоб дізнатися, що це так, ознайомтеся із нашим матеріалом, де ми розповідаємо, які саме аспекти роботи роутера вказують на це.