У Defense Express сказали, в постачанні якого озброєння Україна дуже залежна від США

Адміністрація Дональда Трампа не спішить виділяти Україні нові пакети військової допомоги. Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що наша країна зможе продовжувати боротьбу проти Росії за підтримки Європи до кінця 2025 року, а далі буде змушена покладатися на себе.

В етері 24 Каналу головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, яку допомогу Україна досі отримує від США та наскільки залежна від цієї підтримки. До слова, у Польщі вважають, що найкращою запорукою безпеки є майже мільйонна українська армія, що чинить опір російській агресії.

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"До питання необхідно підходити зважено"

Наразі Україна продовжує отримувати допомогу, яка була виділена за каденцією Джо Байдена. Ці пакети допомоги виділяються у межах програми PDA (президентського вилучення, коли зброя передається із запасів). Проте з 22 січня 2025 року жодного нового пакета з озброєнням з президентського вилучення Україна не отримала і не отримає, тому що грошей на це не передбачено.

Все вказує на те, що Україна принаймні за поточним фінансуванням за каденції Трампа пакетів озброєння не отримуватиме. Тобто повторюється ситуація, яка вже була рік тому, коли з нового року не оголошувались нові пакети до квітня,

– мовив Катков.

Він уточнив, що зараз в Україну просто доїжджає допомога, що була оголошена при Байдені. Окрім того, до 2026 року Україна отримуватиме озброєння, яке було замовлено за програмою USAID, коли зброя замовляється у виробників.

Співвідношення в обсягах між так званими президентськими пакетами й тим, що американці замовляють у своїх же виробників та згодом відправляють в Україну становить приблизно один до трьох.

Ми вже використовуємо той запас міцності, який був створений якраз перед тим, як адміністрація Байдена покинула Білий дім. Але оновлення немає,

– зазначив головний редактор Defense Express.

На питання, у чому Україна залежна від постачання зі США, з'являється зустрічне – а чим буде стріляти ПЗРК Patriot? У Європі ракети до Patriot не виробляють. Лише через півтора – два роки запрацює виробниче підприємство у Німеччині, де почнуть виробляти ракети, які збивають аеродинамічні цілі, літаки тощо. Ракети MSE, які збивають балістику у Європі навіть не планують виробляти.

Є питання, де брати багато чого відносно того озброєння, яке передавалось США,

– зауважив Катков.

США приблизно раз на рік передавали 1 мільйон боєприпасів 155-міліметрового калібру. Європейський Союз за півтора року передав 1 мільйон. Відповідно тепер Євросоюз для того, щоб компенсувати це постачання, має постачати 2 мільйони боєприпасів на рік.

Україна використовує купу американської техніки. Зокрема, було передано близько 300 БМП Bradley та Stryker, близько 1000 бронетранспортерів M113, 5000 HMMWV тощо. Все це також треба якось обслуговувати, десь брати озброєння до цього.

До питання необхідно підходити зважено. Не треба кидати шапку, мовляв, Європа все може. Треба розуміти, що вся Європа залежить від постачання американського озброєння. Тому навіть передане з Європи озброєння дуже часто американське й потребують американської підтримки на постійній основі,

– додав головний редактор Defense Express.

До слова, нещодавно спікер Палати представників Майкл Джонсон, який є противником виділення допомоги Україні, заявив, що у Вашингтоні "немає апетиту" на новий законопроєкт щодо масштабної військової допомоги Україні. Експерти наголошують, що вже скоро Сили оборони можуть зіткнутися з дефіцитом озброєння.