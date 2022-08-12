Наскільки в Україні продовжать мобілізацію та воєнний стан: деталі законопроєктів Зеленського

В Україні через повномасштабну війну продовжать режим воєнного стану та загальної мобілізації продовжать. Відповідно до законопроєкту, який вніс президент, передбачене подовження на 90 діб.

Таким чином режим воєнного стану та мобілізації триватиме до 21 листопада. Остаточне рішення повинна ухвалити Верховна Рада України.

Нагадаємо Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Деталі президентських законопроєктів

Під час попереднього продовження режиму воєнного стану та мобілізації, Верховна Рада підтримала їхню дію до 23 серпня. Однак бойові дії все ще тривають.

Законопроєкт передбачає продовження дії воєнного стану з 5:30 23 серпня. Те ж стосується і мобілізації.

Чому саме 90 діб

У перші місяці повномасштабного вторгнення режим воєнного стану та мобілізації продовжували щомісяця на 30 діб. Однак ще у травні нардеп Федір Веніславський пояснив, що 90 діб – гранично можлива тривалість продовження воєнного стану. Тоді Володимир Зеленський вніс відповідні подання.

Причина такого кроку проста – щоразу після продовження воєнного стану представники України в ООН повинні звітувати генеральному секретарю про це, оскільки цей режим передбачає певні обмеження конституційних прав та свобод громадян.

Тоді ж Веніславський пояснював, що якщо бойові дії припиняться до завершення воєнного стану – його можна скасувати достроково за рішенням Верховної Ради. Цей момент досі актуальний – якщо після чергового продовження російські війська зазнають поразки до 21 листопада, то воєнний стан, а разом з ним і мобілізацію, скасують.

Воєнний стан в Україні

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну, уранці 24 лютого на території нашої держави було введено режим воєнного стану та оголошено про загальну мобілізацію на 30 діб.

У березні воєнний стан та мобілізацію знову продовжили на 30 діб і до аналогічного кроку вдалися у квітні.

У травні за поданням президента Володимира Зеленського воєнний стан продовжили одразу майже до кінця літа – до 23 серпня.

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