Наскільки ЗСУ відтіснили окупантів під Кривим Рогом
ЗСУ звільнили кілька сіл на кордоні з Херсонською областю. Успіх наших військових під Кривим Рогом ускладнив окупантам можливість вести обстріли міста.
Раніше відстань окупантів від Кривого рогу була всього 10 кілометрів. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив радник голови МВС Вадим Денисенко.
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Тепер російські загарбники щонайменше за 40 кілометрів від міста.
Звільнено кілька сіл на кордоні з Херсонською областю. Відстань у 40 км від Кривого Рогу — це дуже важливо, тому що таким чином ворогу стає значно складніше вести обстріли міста. Раніше відстань була 10 кілометрів,
– сказав Денисенко.
Також він додав, що ЗСУ закріплюються у звільненому Ірпені. Наразі там проходить зачистка.
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