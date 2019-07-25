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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      80% нових нардепів ніколи не були при владі: підрахунки

      713 Читать новость на русском
      Верховна Рада
      Верховна Рада / slovoidilo.ua

      Аналітики громадської організації ОПОРА з'ясували, на скільки відсотків оновився склад Верховної Ради, як змінився середній вік депутатів та від якої партії пройшло найбільше жінок.

      Фахівці організації з'ясували, що понад 80% депутатів нової Верховної Ради ніколи не були при владі. 342 депутати прийшли до Верховної Ради вперше і лише 82 нардепи вже були парламентарями у минулому скликані. Це відбулося завдяки партіям "Голос" та "Слуга народу", які запропонували списки без жодного екс-нардепа. 

      Важливо: Офіційні результати парламентських виборів 2019

      Аналітики підрахували, що середній вік депутатів Верховної Ради зменшився на 7,4 роки. Найменший середній вік депутатів у партії "Слуга народу" – 37,6 років.


      Портрет Верховної Ради 9 скликання  / Інфографіка "ОПОРИ"

      Усього до Ради пройшли 336 чоловіків (79,8%) та 88 жінок (20,8%). Якщо порівняти з попереднім скликанням, то жінок побільшало на 8,8%. Найбільше жінок у парламенті від партії "Слуга народу" (56). У складі партії “Голос” та “Європейська Солідарність” по 9 депутаток. Від партій “Опозиційна платформа – За життя” та “Батьківщина” до парламенту потрапило по 5 депутаток. 

      Статистика партій нової Верховної Ради / Інфографіка "ОПОРИ"

      Також депутатів класифікували за місцем проживання та освітою. Найбільше народних обранців мають київську прописку (182), а найменше проживають в Луганській області – всього три нардепи.  

      Цікаво: У Київській школі економіки розповіли, як вчитимуть нардепів від "Слуги народу"

      https://24tv.ua/resources/photos/news/201907/1183908_8898214.png?201907115829

      Депутати в одномандатних та багатомандатних округах / Інфографіка "ОПОРИ"

      Читайте також наші матеріали про те, хто може стати новим головою Верховної Ради та що чекає бізнес від нового парламенту. 


      Результати виборів / Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Статистика
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