80% нових нардепів ніколи не були при владі: підрахунки

Аналітики громадської організації ОПОРА з'ясували, на скільки відсотків оновився склад Верховної Ради, як змінився середній вік депутатів та від якої партії пройшло найбільше жінок.

Фахівці організації з'ясували, що понад 80% депутатів нової Верховної Ради ніколи не були при владі. 342 депутати прийшли до Верховної Ради вперше і лише 82 нардепи вже були парламентарями у минулому скликані. Це відбулося завдяки партіям "Голос" та "Слуга народу", які запропонували списки без жодного екс-нардепа.

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Аналітики підрахували, що середній вік депутатів Верховної Ради зменшився на 7,4 роки. Найменший середній вік депутатів у партії "Слуга народу" – 37,6 років.



Портрет Верховної Ради 9 скликання / Інфографіка "ОПОРИ"

Усього до Ради пройшли 336 чоловіків (79,8%) та 88 жінок (20,8%). Якщо порівняти з попереднім скликанням, то жінок побільшало на 8,8%. Найбільше жінок у парламенті від партії "Слуга народу" (56). У складі партії “Голос” та “Європейська Солідарність” по 9 депутаток. Від партій “Опозиційна платформа – За життя” та “Батьківщина” до парламенту потрапило по 5 депутаток.

Статистика партій нової Верховної Ради / Інфографіка "ОПОРИ"

Також депутатів класифікували за місцем проживання та освітою. Найбільше народних обранців мають київську прописку (182), а найменше проживають в Луганській області – всього три нардепи.

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Депутати в одномандатних та багатомандатних округах / Інфографіка "ОПОРИ"

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Результати виборів / Інфографіка 24 каналу