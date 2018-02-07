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Наскільки в Україні погіршився рівень життя за останній рік: жахаючі цифри

07:13, сьогодні 3052 Читать новость на русском

Покращення кожного кварталу, дороги будуються, антикорупційні органи працюють на повну потужність, гарант Конституції намагається створити Антикорупційний суд і сформувати склад ЦВК. Здається "сінгапурське чудо" вже не за горами. Але якщо протерти очі і подивитись за межі України, то ми просто на дні знайшли камінчик, на який стали однією ногою.

Україна посідає 112 місце в рейтингу рівня життя країн. До речі, у цьому списку всього 149 країн. Якщо порівнювати з минулим роком, наша держава опустилася на 5 позицій. Вище у рейтингу розташувались такі світові гіганти як Сенегал, Лаос, Малаві, Бангладеш.

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Найбільшої поразки ми зазнали у сфері охорони здоров'я. Там ми опустилися аж на 24 позиції. На пониження у рейтигу також суттєво вплинули такі показники, як ефективність державного управління та безпека громадян.

В Україні погіршився рівень охорони здоров'я
В Україні погіршився рівень охорони здоров'я

Проте є у нас і перемоги. Україна посідає 45 місце серед інших країн світу у рейтингу освіти.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.

Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Міністерство освіти та науки України
Джерело: 24 Канал
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