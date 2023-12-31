Харків зазнав нічної атаки, на Хмельниччині працювала ППО: хронологія 676 дня війни

31 грудня 2023, 06:34
Читать новость на русском

В Україні розпочалась 676 доба повномасштабного вторгнення Росії. Ворог не полишає спроб захопити територію нашої держави на Сході, штурмуючи позиції наших військ на кількох напрямках фронту. А також обстрілює ракетами та дронами тилові міста.

Про головні події дня станом на 31 грудня, ситуацію на фронті, наслідки атак – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також У 2024 році все може змінитись: що суттєво вплине на позицію Європи щодо війни

02:27, 31 грудня

У Бєлгороді збільшилась кількість жертв

У Бєлгороді зросла кількість загиблих - до 22, з них дітей – до трьох. Постраждали 111 людей, зокрема 17 дітей, із них 5 перебувають у тяжкому стані.

01:20, 31 грудня

Харків атакували "Шахедами"

У Харкові пролунали вибухи, в центрі міста виникли пожежі. Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є влучання у кілька житлових будинків у середмісті.

Інформації про загиблих та поранених немає.

Внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджень зазнали будівлі у центрі міста, є руйнування мереж водопостачання.

Усього у Харкові зафіксували чотири влучання російських безпілотників вночі 31 грудня.


Наслідки атаки на Харків / Фото Суспільного


Росія атакувала безпілотниками цивільні об'єкти / Фото Суспільного

 

01:10, 31 грудня

Кам'янець-Подільський був під ударом "Шахедів"

Неподалік Кам'янця-Подільського чули вибухи близько 00:14 31 грудня. Моніторингові групи писали, що основна маса "Шахедів" скупчилася там. О пів на першу пролунали нові вибухи. 

00:17, 31 грудня

У Запоріжжі лунали вибухи

Вночі 31 грудня під час повітряної тривоги в Запоріжжі було чути звуки вибухів. Після 00:30  повідомляли про "повторні звуки вибуху".

Автор: Анастасія Лукашевська