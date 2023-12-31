Харків зазнав нічної атаки, на Хмельниччині працювала ППО: хронологія 676 дня війни

В Україні розпочалась 676 доба повномасштабного вторгнення Росії. Ворог не полишає спроб захопити територію нашої держави на Сході, штурмуючи позиції наших військ на кількох напрямках фронту. А також обстрілює ракетами та дронами тилові міста.

Про головні події дня станом на 31 грудня, ситуацію на фронті, наслідки атак – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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