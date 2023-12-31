Харків зазнав нічної атаки, на Хмельниччині працювала ППО: хронологія 676 дня війни
В Україні розпочалась 676 доба повномасштабного вторгнення Росії. Ворог не полишає спроб захопити територію нашої держави на Сході, штурмуючи позиції наших військ на кількох напрямках фронту. А також обстрілює ракетами та дронами тилові міста.
Про головні події дня станом на 31 грудня, ситуацію на фронті, наслідки атак – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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У Бєлгороді зросла кількість загиблих - до 22, з них дітей – до трьох. Постраждали 111 людей, зокрема 17 дітей, із них 5 перебувають у тяжкому стані. У Харкові пролунали вибухи, в центрі міста виникли пожежі. Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є влучання у кілька житлових будинків у середмісті. Інформації про загиблих та поранених немає. Внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджень зазнали будівлі у центрі міста, є руйнування мереж водопостачання. Усього у Харкові зафіксували чотири влучання російських безпілотників вночі 31 грудня. Неподалік Кам'янця-Подільського чули вибухи близько 00:14 31 грудня. Моніторингові групи писали, що основна маса "Шахедів" скупчилася там. О пів на першу пролунали нові вибухи. Вночі 31 грудня під час повітряної тривоги в Запоріжжі було чути звуки вибухів. Після 00:30 повідомляли про "повторні звуки вибуху".
У Бєлгороді збільшилась кількість жертв
Харків атакували "Шахедами"
Наслідки атаки на Харків / Фото Суспільного
Росія атакувала безпілотниками цивільні об'єкти / Фото Суспільного
Кам'янець-Подільський був під ударом "Шахедів"
У Запоріжжі лунали вибухи
У Бєлгороді зросла кількість загиблих - до 22, з них дітей – до трьох. Постраждали 111 людей, зокрема 17 дітей, із них 5 перебувають у тяжкому стані.
У Харкові пролунали вибухи, в центрі міста виникли пожежі. Пізніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що є влучання у кілька житлових будинків у середмісті.
Інформації про загиблих та поранених немає.
Внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджень зазнали будівлі у центрі міста, є руйнування мереж водопостачання.
Усього у Харкові зафіксували чотири влучання російських безпілотників вночі 31 грудня.
Неподалік Кам'янця-Подільського чули вибухи близько 00:14 31 грудня. Моніторингові групи писали, що основна маса "Шахедів" скупчилася там. О пів на першу пролунали нові вибухи.
Вночі 31 грудня під час повітряної тривоги в Запоріжжі було чути звуки вибухів. Після 00:30 повідомляли про "повторні звуки вибуху".