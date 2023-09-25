Як виглядає Берислав після ранкової атаки російської авіації: жахливі кадри
Російська авіація атакувала Берислав на Херсонщині сьогодні зранку. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби.
Під атаку потрапила будівля ЖЕКу, одна людина загинула, є поранені. В Херсонській обласній військовій адміністрації показали жахливі наслідки атаки: руйнування, спалені авто та понищені будинки.
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Одна з бомб влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок.
Наслідки атаки на Берислав / Фото Херсонської ОВА
Окупанти скинули аж 4 авіабомби / Фото Херсонської ОВА
Наразі інформація про наслідки атаки все ще уточнюється.
Що відомо про жертв та поранених
Через російський авіаудар по ЖЕКу у Бериславі загинули двоє людей. Травми несумісні з життям отримав 73-річний чоловік та 70-річна жінка. На момент ворожого удару вони перебували у приміщенні.
Ще двоє людей – поранені. 55-річний чоловік знаходиться у вкрай тяжкому стані. У нього перелом плеча, поранення грудної клітки та живота. Також до лікарні доставили 59-річну жінку з травмами спини та ніг.
Авіабомба знищила житловий будинок / Фото Херсонської ОВА
Наразі наслідки від удару все ще уточнюють / Фото Херсонської ОВА
Росія вночі атакувала Україну
- Російські військові в ніч проти 25 вересня випустили по Україні 33 повітряні цілі: 19 "Шахедів" та 14 ракет: 12 "Калібрів" та два "Онікси". Сили ППО знешкодили всі "Шахеди", а також 11 "Калібрів".
- Під ударом російських військових в Одеській області опинилася припортова інфраструктура та готель на морвокзалі, який вщент знищено внаслідок обстрілу.
- Також є руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків Одеського району. Унаслідок влучання по складу із зерном загинули двоє працівників підприємства.