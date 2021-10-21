Наслідки безладу в Афганістані відчує навіть Європа, – МВФ

Безлад, який виник в Афганістані після приходу до влади бойовиків "Талібану", може мати серйозний вплив на країни Європи. Там, як прогнозують у МВФ, може виникнути нова гуманітарна криза.

Про це мовиться у свіжому звіті місії Міжнародного валютного фонду "Перспективи розвитку регіональної економіки на Близькому Сході та в Центральній Азії".

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Що загрожує Європі

У звіті зазначили, що нестабільність в Афганістані спричинить суттєві наслідки в економіці та сфері безпеки як у регіоні, так і за його межами.

Вона вже стала причиною внутрішніх переміщень та здатна викликати сплеск біженців до сусідніх країн, у тому числі до Туреччини, а також Європи,

– пояснюється в доповіді.

Після приходу до влади талібів Афганістан пережив багато потрясінь, зокрема й в економічній та фінансовій сферах. Зокрема, країна припинила отримувати допомогу, заморожені її іноземні активи, що потягнуло за собою фінансову кризу, збитки для афганських банків та кризу платіжного балансу.

Ці потрясіння можуть призвести до:

скорочення виробництва на 30% з падінням імпорту,

знеціненням місцевої валюти та прискоренням інфляції.

Це загрожує суттєвим падінням рівня життя для мільйонів людей, зростанням потоків біженців насамперед до сусіднього Пакистану, а також інших країн, у тому числі європейських,

– наголосили у МВФ.

У фонді додали, що суттєвий приплив біженців може:

створити тягар для державних ресурсів у країнах, які приймають біженців,

спричинити напруженість на ринку праці,

призвести до соціальної напруги, що підкреслює необхідність допомоги з боку міжнародного співтовариства.