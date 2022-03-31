Наслідки для Росії катастрофічні, – Подоляк про кримінальні справи проти окупантів

Офіс генпрокурора України відкрив вже 3457 кримінальних справ проти російських військових. Вони стосуються статті про порушення законів і звичаїв війни.

Росіяни скоюють в Україні немислимі звірства. За все це вони відповідатимуть перед законом.

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Все найтяжче – вбивства громадян, масове насильство, знущання з дітей, тортури. Наслідки для Росії – катастрофічні в усіх юрисдикціях,

– наголосив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Він додав, що усі ці факти вже задокументовані.

До теми дивіться відео про те, як рашисти мінують навіть кладовища: