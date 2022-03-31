Наслідки для Росії катастрофічні, – Подоляк про кримінальні справи проти окупантів
31 березня 2022 , 14:15Читать новость на русском
Джерело:твітер Михайла Подоляка
Офіс генпрокурора України відкрив вже 3457 кримінальних справ проти російських військових. Вони стосуються статті про порушення законів і звичаїв війни.
Росіяни скоюють в Україні немислимі звірства. За все це вони відповідатимуть перед законом.
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Все найтяжче – вбивства громадян, масове насильство, знущання з дітей, тортури. Наслідки для Росії – катастрофічні в усіх юрисдикціях,
– наголосив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
Він додав, що усі ці факти вже задокументовані.
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