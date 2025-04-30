"Мене привалило на ліжку, чую – син кричить": як харків'яни рятувалися від масованої атаки БпЛА

У Харкові після обстрілу пошкоджено цивільні підприємства та 85 приватних і багатоквартирних будинків. До лікарів звернулися 47 людей, з них кілька у важкому стані.

Серед тих, хто потребував допомоги після нічної атаки на Харків, – вагітна жінка та двоє дітей. Про це повідомила журналістка 24 Каналу Анна Черненко. Під обстріл потрапила родина військових.

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Станіслав перебував удома на лікуванні та реабілітації, тому був біля їнього багатоповерхового будинку під час удару.

Удар – і все. Дружина вчасно відійшла, а на мене все впало. Квартира зруйнована, дві машини знищені. Але ми – родина військових, до такого готові. Балкон вилетів і опинився на кухні. Стіни з того боку немає, аж тріснула стіна в кімнаті,

– розповів Станіслав.

Мешканка триповерхового будинку Тетяна розповіла, що, коли сталося влучання, злякалася за сина. Їхня квартира зазнала прямого влучання, від третього поверху майже нічого не залишилося. Загинув їхній пес.

Ледве піднялася – мене привалило на ліжку. Чую – син кричить. Злякалася, думала, з ним щось сталося, бо він був на третьому поверсі, я – на другому. Він кричить: "Мамо, ти жива?" Я відповіла: "Так, а ти?",

– розповіла Тетяна.

Подружжя разом із сином рятувалися за лічені секунди та намагалися загасити пожежу, що було надзвичайно складно через горючі матеріали з безпілотника. Вночі їх тимчасово поселили в готелі. Питання подальшого проживання ще вирішують.

Наслідки влучання в 3-поверховий будинок/Фото 24 Каналу

Саме цей будинок – один із найбільш зруйнованих. Довкола будинку також значні пошкодження. Постраждалим лікарі надають допомогу.

У приватному секторі пошкоджено багато будинків. Зокрема, в одному з них після влучання безпілотника утворилася глибока вирва. На цьому місці стояла автівка власників, яку вибухова хвиля розірвала на частини, розкинувши уламки по сусідніх дворах. Вибух також пошкодив ворота та спричинив пожежу.

Багатоповерхівка Харкова, яка постраждала від російського обстрілу/Фото 24 Каналу

Серед 47 постраждалих кілька осіб перебувають у важкому стані – їм надається необхідна медична допомога. На місцях влучань тривають роботи з евакуації людей і допомоги тим, хто залишився без даху над головою. Кілька родин дійсно втратили житло.