Наслідки масованої атаки дронами: показали кадри з Харкова
Росія вночі проти 4 квітня атакувала Харків "Шахедами", запустивши їх декількома хвилями. Окупанти пошкодили багатоповерхівки та приватний сектор.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов орієнтовно о 1:10 4 квітня повідомив, що окупанти завдають ударів дронами-камікадзе по Харкову. Було щонайменше 4 удари, пише 24 Канал.
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Що відомо про жахливу атаку на Харків
У Харківській прокуратурі розповіли, що Росія випустила по місту орієнтовно 6 дронів-камікадзе. Вони влучили у:
- триповерховий житловий будинок;
- 16-поверховий житловий будинок;
- по приватному сектору.
Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару в одній з багатоповерхівок – пошкоджені верхні поверхи, в житловій забудові приватного сектору також є пошкодження.
Орієнтовно о 2:05 глава обласної військової адміністрації повідомив, що Росія повторно атакувала під час ліквідації наслідків.
Росія вдарила по Харкову / Фото ОВА, МВС, ДСНС, Суспільне
"Під час повторного удару окупантів по Харкову загинули троє рятувальників!" – заявив Синєгубов.
Згодом на місці прильоту знайшли тіло загиблої жінки.
Внаслідок атаки на Харків загинули рятувальники
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У ДСНС повідомили, що на місцях прильотів спалахнули пожежі.
Рятувальники, що прибули за викликом на одну з адрес, зазнали повторного удару безпілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник. Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС,
– розповіли рятувальники.
Олег Синєгубов повідомив, що станом на 4:22 4 квітня четверо загиблих та 10 поранених. У Харківській обласній прокуратурі о 4:42 4 квітня також заявили про 9 поранених різного ступеня важкості. Серед них – працівник поліції та рятувальник.
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Вже орієнтовно о 6:07 у МВС України заявили про 4 загиблих, серед яких троє рятувальників та 5 поранених, серед яких – рятувальник.
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Росія цинічно атакувала Харків: коротко
- Повітряні сили ЗСУ орієнтовно о 0:54 4 квітня повідомили, що дрони-камікадзе типу "Шахед" продовжують рух південно-західним курсом від Харкова. За декілька хвилин безпілотники вже летіли з північного заходу курсом на Харків.
- Міський голова Ігор Терехов повідомив про вибухи о 1:08 4 квітня. Вже тоді стало відомо, що окупанти вдарили по багатоповерхівках та приватному сектору.
- Мер розповів, що четверо людей загинули на місці повторного прильоту по житлових будинках у густонаселеному районі Харкова. У деяких районах міста можуть бути перебої з електрикою. На місцях вже працювали екстрені служби та комунальники, допомагали волонтери.