Наслідки нічних обстрілів Харкова станом на ранок
7 березня 2022 , 08:01Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Труха"
Російські окупанти продовжують атакувати Харків. Місто наразі є однією з найгарячіших точок бойових дій.
Росіяни заявляють, що атакують лише військові об'єкти. Однак насправді руйнують житлові будинки та цивільну інфраструктуру.
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На дванадцятий день війни, 7 березня, вбивці обстрілювали все місто. Очевидці публікують наслідки дій росіян.
Наслідки обстрілів Харкова: дивіться відео
Росія руйнує Харків: дивіться відео
Окупанти всю ніч стріляли по місту: дивіться відео
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