Російські окупанти в ніч з 9 на 10 березня завдали важкого авіаудару по Харківщині. Орда знову била по цивільному населенню.

Обстріли Харкова розпочалися близько 22 години. Окупанти били по багатоповерхівках, приватних домівках, ТРЦ тощо.

Варте уваги Рятувальники з Дніпра та Полтави приїхали у Харків, щоб розбирати завали та шукати загиблих

Унаслідок цих обстрілів багато будинків зруйновано. Рятувальникам довелося ліквідовувати пожежі. Тепер вони розбирають завали, де можуть бути люди.



Наслідки обстрілів на Харківщині / Фото t.me/truexanewsua



Наслідки обстрілів на Харківщині / Фото t.me/truexanewsua



Наслідки обстрілів на Харківщині / Фото t.me/truexanewsua



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