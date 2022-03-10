Наслідки обстрілів на Харківщині
Джерело:телеграм "ТРУХА Харьков + Украина"
Російські окупанти в ніч з 9 на 10 березня завдали важкого авіаудару по Харківщині. Орда знову била по цивільному населенню.
Обстріли Харкова розпочалися близько 22 години. Окупанти били по багатоповерхівках, приватних домівках, ТРЦ тощо.
Варте уваги Рятувальники з Дніпра та Полтави приїхали у Харків, щоб розбирати завали та шукати загиблих
Унаслідок цих обстрілів багато будинків зруйновано. Рятувальникам довелося ліквідовувати пожежі. Тепер вони розбирають завали, де можуть бути люди.
Наслідки обстрілів на Харківщині / Фото t.me/truexanewsua
Наслідки обстрілів на Харківщині / Фото t.me/truexanewsua
Наслідки обстрілів на Харківщині / Фото t.me/truexanewsua
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