Наслідки обстрілів Харківського авіазаводу: попередньо – є загиблі та поранені

Російські окупанти завдають нищівних ударів по Харкову. Під потужний обстріл потрапило й Харківське державне авіаційне виробниче підприємство.

Наслідки ворожих ударів по авіазаводу, який входить до "Укроборонпрому", показав генеральний директор концерну Юрій Гусєв. Унаслідок рашистських обстрілів підприємство у Харкові зазнало масштабних руйнувань.

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За попередньою інформацією, є загиблі та поранені, однак кількість жертв наразі не відома. "Російські окупанти мають відповісти за все!" – наголосив Гусєв.

Окупанти обстріляли Харківське державне авіаційне підприємство: відео

Фото зруйновного авіазаводу у Харкові

Досі на цьому підприємстві будували та обслуговували сучасні літаки, зокрема – Ан-74, Ан-140, ХАЗ-30. Тепер тут – руїни...

Зруйнований рашистами авіазавод у Харкові / Усі фото з фейсбуку Юрія Гусєва

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