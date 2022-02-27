Наслідки обстрілів у Харкові: моторошні фото
27 лютого 2022 , 08:09Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Оперативний ЗСУ"
У житловому районі Харкова помітили ракети та снаряди, які застрягли у землі. Місто останні кілька днів перебуває під щільними обстрілами.
Зауважимо, що зранку 27 лютого у Харкові помітили техніку російських загарбників.
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Голова Харківського ОДА Олег Синєгубов заявив, що відбувся прорив легкої техніки російського ворога в місто Харків, зокрема й центральну частину міста.
Увага! Не покидайте місць укриттів! Збройні сили України ліквідовують ворога. Цивільне населення просимо не виходити на вулиці міста,
– наголосив Синєгубов.
Наслідки обстрілів у Харкові / Фото з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"
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