Наслідки обстрілів житлових кварталів Харкова: відео від місцевих
27 лютого 2022 , 12:10Читать новость на русском
Російські окупанти прийшли в Україну й цинічно вбивають мирних людей. Вони обстрілюють житлові будинки, цілі міста та квартали.
Одним з найбільш гарячих напрямків є Харків. Але ЗСУ феєрично відбивають атаки ворога і стоять на нашому захисті, передає 24 канал.
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Місцеві знімають те, що роблять вороги на відео. Окупантські снаряди залишаються біля зупинок, вони потрапляють у будинки людей.
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