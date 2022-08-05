Пошкоджені школи та газопроводи: наслідки цинічного обстрілу Харкова

Російські окупанти вночі знову здійснили масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Він розповів, що під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок. В багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти та дитячі майданчики. Також піротехніки вилучили снаряди, які не розірвались.

Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко 2 підтвердила, що росіяни накрили шалену територію мікрорайону Павлове Поле. Крім того, постраждали 6 навчальних закладів і кілька газопроводів.

Дивіться світлини Анни Черненко (24 каналу) наслідків обстрілу:

Що відомо про постраждалих

Олег Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіків – 26 та 38 років та жінку 46 років. Усі вони перебували на вулиці.

"Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені - в стані середньої тяжкості", – додав Олег Синєгубов.

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