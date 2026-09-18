Головний інструмент цього закону – введення мит до 100% на товари з третіх країн, які продовжують купувати російську нафту та газ, і до 500% безпосередньо на імпорт із Росії. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Тарифи – це значно ефективніший та жорсткіший механізм, ніж звичайні санкції. Їх неможливо легко обійти через тіньові схеми: або ти платиш величезне мито, або припиняєш фінансувати агресора.

Істерика в Пекіні та паніка серед покупців російської нафти

Реакція основних споживачів російської сировини не забарилася. МЗС Китаю вже вибухнуло обуренням, звинувачуючи США у "втручанні третьої сторони" та порушенні принципів торгівлі. Проте відповідь тут проста: перестаньте постачати до Росії двигуни, верстати та мікроелектроніку для "Шахедів" і ракет – тоді торгівля буде рівноправною.

Нервово реагують і в Індії, застерігаючи про наслідки для світового енергетичного ринку. Також переполох охопив Угорщину та Словаччину, де вже прораховують небезпеку своєї енергетичної залежності від Москви.

Виявилося, що американські мита здатні завдати реального удару по всій схемі скупки кривавої російської нафти.

Батіг чи пряник для Путіна?

Утім, залишається головна інтрига: як саме Дональд Трамп скористається цим інструментом. У його адміністрації досі намагаються комбінувати підхід батога та пряника, розглядаючи навіть ідею бізнес-угод із Росією до завершення війни. Це ілюзія, адже диктатор розуміє лише мову сили та економічного дотискання.

Двопартійна підтримка України в США зберігається, а ухвалений закон чітко б'є по тіньовому флоту та нафтових прибутках Кремля. Навіть якщо в оточенні Трампа шукають способи домовитися, запровадження мит створить незворотний процес. Російську економіку чекає неминучий колапс, якщо США використають увесь ухвалений важіль тиску.